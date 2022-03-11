Події

16:00 11.03.2022

Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах Білорусі біля кордону з Україною

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Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах Білорусі біля кордону з Україною

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, розташованих поблизу українсько-білоруського кордону.

"Звертаюся до білоруського народу. Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Відповідно до їхнього злочинного плану, російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, розташованих поблизу українсько-білоруського кордону", - написав Резніков у Facebook.

Зокрема, за словами міністра, удару мають намір завдати по н.п. Копані Столинського району Брестської області.

"Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України", - зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що мета провокації – змусити керівництво Білорусі до війни проти України.

"Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі... Не дозвольте залучити свою країну до цієї війни! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!" - підсумував Резніков.

Теги: #рф #білорусь #провокація
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