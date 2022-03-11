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15:07 11.03.2022

Військове захоплення та знеструмлення ЧАЕС загрожує міжнародній безпеці – ЄБРР

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Військове захоплення та знеструмлення ЧАЕС загрожує міжнародній безпеці – ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) дуже занепокоєний подіями на Чорнобильській АЕС та закликає повернути станцію в безпечну експлуатацію.

"ЄБРР, під керівництвом якого з 1995 року було витрачено понад EUR2,5 млрд коштів міжнародної спільноти для перетворення Чорнобиля на безпечну зону, вважає, що останні події ставлять під загрозу досягнення десятиріч успішного міжнародного співробітництва", – йдеться в пресрелізі банку в п'ятницю.

"Не можна дозволити війні знищити нещодавні досягнення", – наголосив банк.

У зв'язку з цим ЄБРР висловив позицію щодо необхідності забезпечення безперервного енергопостачання ЧАЕС, відновлення роботи систем моніторингу та контролю на об'єкті, ротації персоналу та постачання йому всього необхідного.

Крім того, банк закликав допустити на об'єкт інспекторів Державної інспекції ядерного регулювання України та МАГАТЕ.

"Будь-які воєнні дії на об'єкті є надзвичайно небезпечними для старого сховища відпрацьованого ядерного палива, в якому є приблизно 20 тис. паливних збірок РБМК", – наголосили в ЄБРР.

Водночас банк зазначив, що його позиція щодо ситуації на ЧАЕС повністю узгоджується з позицією МАГАТЕ.

Там також акцентували, що ще 15 енергоблоків із працюючими в Україні реакторами ВВЕР мають відносно слабку захисну оболонку і не витримають прямого влучення важкого озброєння, що може призвести до незворотних наслідків.

Теги: #чаєс #знеструмлення #наслідки
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