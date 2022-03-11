Події

15:01 11.03.2022

Цієї весни треба провести повноцінну посівну кампанію - Зеленський

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Цієї весни треба провести повноцінну посівну кампанію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення повноцінної посівної кампанії в країні цієї весни.

"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили запитання. Логічне. З огляду на весну. Що з посівною? Як її розпочинати – і особливо в районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, мають цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наше майбутнє. Отже, і про нашу перемогу", – заявив Зеленський у відеозверненні в п'ятницю вранці.

Теги: #посівна #зеленський
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