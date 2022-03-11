"Ашан" відновив доставку через відділення "Нової пошти"

Мережа супермаркетів "Ашан" відновила послугу доставки продуктів у всій Україні через працюючі відділення "Нової пошти", повернула адресну доставку у Львові та Чернівцях, повідомила пресслужба компанії.

Так, через відділення "Нової пошти" мережа доставляє товари непродуктової та продуктової групи (крім свіжих).

"Ашан" планує найближчими днями повернути адресну доставку і в інші міста. При цьому доставка мережі через Glovo працює у Києві, Запоріжжі, Львові, Дніпрі, Одесі.

Тим часом Fozzy Group поки що не планує відновлювати доставку із супермаркетів "Сільпо", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

"Але водночас ми наразі доставляємо товари людям з інвалідністю, літнім людям, вимушеним переселенцям, дитячим будинкам, людям, які потребують екстреної допомоги", - додали в компанії.

Auchan Retail - міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин відкрито у Франції у 1961 році. Auchan Retail Ukraine працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.

До мережі "Сільпо" входять 325 супермаркетів у 60 містах України і чотири делікатес-маркети Le Silpo - у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. "Сільпо" входить до складу Fozzy Group, яка також розвиває ресторанний напрям. Нині до нього входять шість закладів.