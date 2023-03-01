Компанію "Auchan Україна" очолить Марта Труш

Новим СЕО компанії Auchan Україна стала Марта Труш замість Вікторії Луценко, яка призначена генеральним директором Auchan Угорщина, повідомили у пресслужбі компанії.

При цьому уточнюється, що Луценко керувала Auchan Україна 5 років. За цей час у компанії було запроваджено нову фіджитальну (фізичну+цифрову) стратегію та план розвитку, зокрема було посилено електронну комерцію, а також відбулося відкриття інноваційних точок продажу – Auchan Pick up point.

Труш, яка очолить компанію вже з березня, працює в Auchan Україна понад 10 років і має різнобічний досвід у ритейлі, зокрема в операційній діяльності магазинів, продажі та управлінні комерцією.

За її словами, основними пріоритетами компанії залишаються допомога населенню країни та внесок у відновлення економіки України. Зокрема, заплановано відкриття нових магазинів та створення робочих місць.

Як повідомлялося, в Auchan Україна працюють близько 5 тис. українців. За останній рік компанія сплатила до державного бюджету близько мільярда гривень податків, направила на допомогу українцям понад 60 млн грн.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі. Перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення в Україну мережа ритейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, також розвиває e-commerce.