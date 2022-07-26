Магазин "Ашан Либідська" припиняє роботу у приміщенні закритого ТРЦ Ocean Plaza у Києві

ТРЦ Ocean Plaza (Київ), що так і не відновив своєї роботи, повідомив про закриття магазину "Ашан Либідська", повідомила пресслужба мережі "Ашан" із посиланням на адміністрацію ТРЦ.

"Магазин ("Ашан Либідська" – ІФ-У) тимчасово не працюватиме. Адміністрація Ocean Plaza повідомила про припинення його роботи", – йдеться у повідомленні мережі.

При цьому наголошується, що київські магазини "Ашан" на просп. Степана Бандери, просп. Академіка Глушкова та на вул. Здолбунівській продовжують роботу.

Як повідомлялося, ТРЦ Ocean Plaza закрився 24 лютого 2022 року та роботу не відновив.

ТРЦ Ocean Plaza на вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м було відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції в нього становили близько $300 млн.

Компанія UDP та ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" виступили партнерами з розвитку проєкту ТРЦ Ocean Plaza. Об'єкт було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше у 2019 році бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій столичного ТРЦ Ocean Plaza після того, як у 2012 році він з партнерами продав свою частку в об'єкті.

Раніше 1 лютого 2022 року ТОВ "ТПС Нерухомість Київ", дочірня компанія російської "ТПС-Нерухомість", яка раніше володіла ТРЦ Ocean Plaza в Києві, ухвалило рішення про ліквідацію компанії.