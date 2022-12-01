Кількість операцій зі зняття готівки на касах Auchan Україна зросла, повідомили в пресслужбі компанії агентству Інтерфакс-Україна.

Як уточнили у пресслужбі, зняти готівку можна в усіх магазинах "Auchan Україна".

"Кількість операцій зі зняття готівки на касах зросла, адже такі термінали працюють і за відсутності світла. Наразі такі каси є у всіх магазинах", - повідомили у пресслужбі.

Крім того, компанія обладнала вже сім "Пунктів Незламності" в магазинах Auchan, нині в Києві та Житомирі. У Києві пункти розташовані у магазинах за адресою вул. Берковецька, 6, вул. Здолбунівська, 17, вул. Сосніних Сім'ї, буд. 17, вул Лугова, буд. 12, вул. Вільямса, 6а, вул. Кирилівська, 160; у Житомирі на вул. Київська, 77.

Як повідомлялося, Auchan Україна забезпечила безперебійним живленням магазини у кожній частині столиці.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення мережа ритейлера налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.