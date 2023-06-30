Поповнення карток готівкою через термінал з 1 серпня потребуватиме телефону

Внесення готівки через термінали (ПТКС) для зарахування на рахунок вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону на екрані термінала, отримати на нього одноразовий пароль і ввести його на екрані термінала, підтверджуючи згоду на виконання платіжної операції, повідомив Національний банк України.

"Із 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, що формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема, через ПТКС. Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково мають містити номер мобільного телефону платника", - йдеться в повідомленні на його сайті в п'ятницю.

Водночас, заначає НБУ, ця вимога не поширюється на такі популярні платежі через термінали, як оплата комунальних платежів, оплата залізничних квитків, проїзду в міському та приміському транспорті, поповнення проїзних і транспортних карток, сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку від 30 червня 2023 року №90, уточнюється в релізі.