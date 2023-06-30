Події

21:39 30.06.2023

Поповнення карток готівкою через термінал з 1 серпня потребуватиме телефону

1 хв читати
Поповнення карток готівкою через термінал з 1 серпня потребуватиме телефону

Внесення готівки через термінали (ПТКС) для зарахування на рахунок вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону на екрані термінала, отримати на нього одноразовий пароль і ввести його на екрані термінала, підтверджуючи згоду на виконання платіжної операції, повідомив Національний банк України.

"Із 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, що формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема, через ПТКС. Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково мають містити номер мобільного телефону платника", - йдеться в повідомленні на його сайті в п'ятницю.

Водночас, заначає НБУ, ця вимога не поширюється на такі популярні платежі через термінали, як оплата комунальних платежів, оплата залізничних квитків, проїзду в міському та приміському транспорті, поповнення проїзних і транспортних карток, сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку від 30 червня 2023 року №90, уточнюється в релізі.

Теги: #телефон #нбу #готівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 28.06.2023
Стратегія держбанків має бути оновлена якнайшвидше - НБУ

Стратегія держбанків має бути оновлена якнайшвидше - НБУ

21:43 20.06.2023
Нацбанк скасував визначення незначного зносу іноземних банкнот

Нацбанк скасував визначення незначного зносу іноземних банкнот

16:02 15.06.2023
Голова НБУ: Частка депозитів до 12 місяців зросла до 76% у травні, а частка строкових гривневих депозитів у червні - до 35%

Голова НБУ: Частка депозитів до 12 місяців зросла до 76% у травні, а частка строкових гривневих депозитів у червні - до 35%

14:11 15.06.2023
НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

20:01 12.06.2023
Грошова маса в Україні в травні зросла на 1,6%, база - на 3,1% - НБУ

Грошова маса в Україні в травні зросла на 1,6%, база - на 3,1% - НБУ

13:27 10.06.2023
Банки та обмінники повинні приймати всі випущені після 1914 р. долари без значного зносу і пошкодження - НБУ

Банки та обмінники повинні приймати всі випущені після 1914 р. долари без значного зносу і пошкодження - НБУ

19:11 02.06.2023
ІнАУ просить Нацбанк ініціювати зміну механізму блокування фішингових доменів

ІнАУ просить Нацбанк ініціювати зміну механізму блокування фішингових доменів

07:18 24.05.2023
Керівництво НБУ обговорить посилення фінансової стійкості України з міжнародними партнерами

Керівництво НБУ обговорить посилення фінансової стійкості України з міжнародними партнерами

20:30 22.05.2023
НБУ оновив стратегію з урахуванням вторгнення РФ і післявоєнного відновлення

НБУ оновив стратегію з урахуванням вторгнення РФ і післявоєнного відновлення

11:45 16.05.2023
Школа не має права забороняти учням мати мобільні телефони - освітній омбудсмен

Школа не має права забороняти учням мати мобільні телефони - освітній омбудсмен

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, є поранені

Робота з партнерами щодо постачання снарядів буде більш активною - Зеленський

Зеленський: Звільнення о. Зміїний - одна зі значущих наших перемог

Зеленський провів наради щодо внутрішньої та зовнішньої політики

Ракетний обстріл Сергіївки на Донеччині: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені

ОСТАННЄ

РФ має нести відповідальність за будь-які інциденти на ЗАЕС

Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, є поранені

Поки немає рішень: Міллі про передачу Україні ракет ATACMS

Поповнення "зернової угоди" новими суднами припинено з 26 червня

Поліція завершила розслідування у справі держзрадника з Криму, причетного до вбивства сімох мирних жителів у Херсонській області

Київ залишиться поза можливою зоною небезпеки в разі аварії на ЗАЕС - Ляшко

Робота з партнерами щодо постачання снарядів буде більш активною - Зеленський

Зеленський: Звільнення о. Зміїний - одна зі значущих наших перемог

Зеленський провів наради щодо внутрішньої та зовнішньої політики

"Укрпошта" з 1 липня збільшить тарифи на відправлення посилок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА