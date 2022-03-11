Події

13:21 11.03.2022

Митниця фіксує скупчення автотранспорту з гумдопомогою у 3 пунктах на кордоні з Польщею

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Державна митна служба фіксує скупчення транспортних засобів із вантажами гуманітарної допомоги на українсько-польському кордоні, зокрема у пунктах пропуску "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", "Шегині - Медика".

"Наразі спостерігається накопичення транспортних засобів, які переміщують в Україну вантажі гуманітарної допомоги, на українсько-польській ділянці кордону з польської сторони перед автомобільними пунктами пропуску "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне", "Шегині – Медика", – повідомило відомство у телеграм-каналі в п'ятницю.

Водночас є можливість направлення такої категорії транспортних засобів до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що функціонують у зоні діяльності Волинської митниці, а саме "Ягодин - Дорогуськ" (будь-які транспортні засоби), "Устилуг – Зосин" (транспортні засоби вантажопідйомністю до 3, 5 т), черги перед якими немає, зазначила митниця.

 

Теги: #митниця #гумдопомога
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