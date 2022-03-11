Події

12:47 11.03.2022

Боррель заявив, що ЄС має намір подвоїти військову допомогу Україні та виділити ще EUR500 млн

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Єврокомісія націлена на подвоєння обсягів військової допомоги Україні та на виділення на ці цілі ще EUR500 млн, заявив у п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Пропоную подвоїти внесок ЄС - спрямувати додатково EUR500 млн на озброєння на підтримку української армії", - наводить його слова телеканал BFM TV під час другого дня неформального саміту лідерів країн ЄС у Версалі.

"Всі повністю усвідомлюють, що ми змушені збільшити нашу військову підтримку Україні. Я впевнений, що лідери схвалять виділення цих коштів", - продовжив він.

Він зазначив, що в ЄС також вивчають можливість упровадження ще санкцій проти економіки РФ та російських підприємців.

Напередодні представник глави дипломатії ЄС Петер Стано нагадав, що, зважаючи на прохання України щодо озброєнь, ЄС зобов'язався підтримати українські збройні сили, визначивши їхні потреби в EUR500 млн.

"Додам, що держави-члени згодні з цим рішенням і що здійснюється також підтримка українських збройних сил за двосторонньою лінією. Звісно, це державам ЄС вирішувати, що вони поставлять Україні в рамках використання цих EUR500 млн", - сказав Стано, ухилившись від прямої відповіді на запитання щодо перспективи надання Євросоюзом бойових літаків Україні.

Теги: #єс #допомога #плани
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