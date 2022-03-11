В Охтирці немає тепла, світло та вода поставляються з перебоями, з Тростянцем та Краснопіллям немає зв'язку - обладміністрація

Теплоелектроцентраль та електропідстанція у м. Охтирка Сумської області повністю зруйновані, теплоносій у місті відсутній, а водопостачання, водовідведення та електропостачання здійснюється з перебоями, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у п'ятницю.

У м. Лебедин Сумського району у двох мікрорайонах наразі відновлюється водопостачання. У місті та районі частково відсутнє світло, аварійні бригади продовжують відновлювати електропостачання.

З м. Тростянець і смт Краснопілля Сумського району зв'язку немає, тому яка ситуація там, поки що невідомо, зазначив Живицький.

Без газопостачання залишаються понад 100 абонентів у Сумах, понад 300 - в Охтирці, поодиноко - у Конотопі, Кирилівці, Краснопіллі, с. Писарівка. У с. Мезенівка газ відсутній у 34 абонентів.

Понад 50 тис. абонентів у Сумській області залишаються без електропостачання, 9 тисяч із яких - жителі Сумського району. Світла немає у значної частини мешканців Охтирки (13 тис. абонентів), Писарівки (8,2 тис), Тростянця (2,5 тис), Краснопілля (14 тис), Лебедина (5,7 тис).

В усіх інших містах області служби надають комунальні послуги у штатному режимі, наголосив Живицький.