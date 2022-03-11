Події

12:28 11.03.2022

Академіки НААН припинили співпрацю з РАН

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Академіки Національної аграрної академії України (НААН) 10 березня розірвали всі відносини з Російською академією наук (РАН) через військову агресію РФ в Україні, а також вийшли зі складу іноземних членів РАН, повідомляється на сайті академії.

"На жаль, від Президії РАН як ядра наукового середовища Росії не надійшло належних дій, спрямованих на припинення агресії Російської Федерації проти народу України. В умовах, що склалися, ми не вважаємо більше можливою подальшу співпрацю з РАН і цією заявою оголошуємо про вихід зі складу іноземних членів РАН", - йдеться у повідомленні НААН.

Зі складу іноземних членів РАН вийшли вісім українських академіків: В. Бусол, В. Вергунов, П. Коваленко, В. Рибалко, В. Сайко, П. Саблук, Б. Стегній та О. Шевченко.

Академіки нагадали, що 24 лютого 2022 року Збройні сили РФ без оголошення війни здійснили акт військової агресії проти України, внаслідок чого гинуть мирні люди, зокрема діти, зазнають руйнувань житлові будинки, соціальна, цивільна та наукова інфраструктура.

Теги: #розрив #наан #відносин
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