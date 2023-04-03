Події

19:28 03.04.2023

Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

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Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити звернення до Кабінету міністрів України про розірвання з УПЦ (МП) договорів оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври.

Відповідний проєкт постанови № 9179 зареєстровано в парламенті 3 квітня. Його текст наразі відсутній на сайті Ради.

Співавторами документа виступили понад 30 нардепів із різних фракцій і груп, зокрема, Наталія Піпа, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин (усі з "Голосу"), Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Василь Вірастюк ("Слуга народу"), Микола Княжицький, Ростислав Павленко ("Європейська солідарність"), Ірина Констанкевич, Ігор Гузь (група "За майбутнє"), Оксана Савчук (позафракційна).

 

 

Теги: #рада #кабмін #пропозиція #розрив

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