Події

20:42 28.02.2025

Трамп: Зеленський не готовий до миру, не поважає США, він може повернутися, коли буде готовий до миру

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Трамп: Зеленський не готовий до миру, не поважає США, він може повернутися, коли буде готовий до миру

Президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив про неготовність українського колеги до миру за участі США.

“У нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, що ніколи не можна було зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру за участю Америки, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах”, - написав Трамп у Truth Social в п'ятницю.

За словами Трампа, він “не хоче переваги, а хоче миру”. Також він дорікнув, що Зеленський “проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті”.

“Він може повернутися, коли буде готовий до миру”, - додав американський лідер.

Теги: #розрив #трамп #сша

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