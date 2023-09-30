В Івано-Франківській області стався розрив нафтопроводу і пожежа, постраждало троє людей - ДСНС

В Івано-Франківській області близько 17:00 у суботу, 30 вересня, стався розрив нафтопроводу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Поблизу с. Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з подальшим розливом нафтопродуктів уздовж струмка на площі 100 м кв. і горінням, а також із поширенням вогню на приватний будинок. За попередньою інформацією постраждали 3 людини", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі засувки на нафтопроводі перекрито. На місці працюють рятувальники.