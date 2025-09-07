Інтерфакс-Україна
Події
08:40 07.09.2025

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали удару по лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) у Брянській області РФ, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді в Телеграм.

Згідно з його інформацією мова йде про ЛВДС "8-Н" Найтоповичі (Брянської обл рф), яка належить компанії "Транснефть".

"В межах вояжу хробачими нафто-наливайками, ніч 06-07.09.2025. Комплексне вогневе ураження хробачої нафто-помпи завдано підрозділами Птахів СБС (14 полк СБС) та РВіА. Об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у рф (зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ)", - повідомив Бровді в телеграм-каналі.

 

Теги: #війна #сбс #нафтопровід #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 07.09.2025
Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

22:17 06.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

10:55 06.09.2025
Росія затягує війну, намагається зробити з дипломатії фарс - Зеленський

Росія затягує війну, намагається зробити з дипломатії фарс - Зеленський

03:36 06.09.2025
МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

00:36 06.09.2025
Трамп розглядає участь РФ в саміті G20 наступного року

Трамп розглядає участь РФ в саміті G20 наступного року

00:17 06.09.2025
Трамп: війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну

Трамп: війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну

16:16 05.09.2025
МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

15:56 05.09.2025
Тихий: Вимоги РФ щодо гарантій безпеки для себе – це абсурд

Тихий: Вимоги РФ щодо гарантій безпеки для себе – це абсурд

11:07 05.09.2025
Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні зруйновано 379 закладів освіти

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні зруйновано 379 закладів освіти

08:39 05.09.2025
Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську

Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську

ВАЖЛИВЕ

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Кількість постраждалих від комбінованої нічної атаки на Київ зросла до 18

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

7 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА