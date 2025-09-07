Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали удару по лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) у Брянській області РФ, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді в Телеграм.

Згідно з його інформацією мова йде про ЛВДС "8-Н" Найтоповичі (Брянської обл рф), яка належить компанії "Транснефть".

"В межах вояжу хробачими нафто-наливайками, ніч 06-07.09.2025. Комплексне вогневе ураження хробачої нафто-помпи завдано підрозділами Птахів СБС (14 полк СБС) та РВіА. Об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у рф (зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ)", - повідомив Бровді в телеграм-каналі.