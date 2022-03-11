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11:02 11.03.2022

Китай готовий відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів - посольство

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Китай готовий відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів - посольство

Член Держради, міністр закордонних справ КНР Ван Ї за допомогою відеозв'язку у четвер обмінявся думками щодо ситуації в Україні з главами МЗС Франції та Італії, повідомляє посольство Китаю в Україні.

Ван Ї зазначив, що, як сказав глава КНР Сі Цзіньпін у своєму виступі на віртуальному саміті керівників Китаю, Франції та Німеччини, варто поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, повністю дотримуватись цілі та принципів Статуту ООН, уважно ставитися до законних занепокоєнь усіх країн у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи.

Відповідно до вищезазначеної позиції Китай готовий посилити обміни та взаємодії з різними сторонами і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи мирним шляхом і переговорами.

Ван Ї зазначив, що РФ та Україна провели три раунди переговорів, і хоча між двома сторонами все ще є очевидні розбіжності, з кожними переговорами сподівання на мир збільшуватиметься.

Китай сподівається, що міжнародне співтовариство й надалі заохочуватиме і підтримуватиме російсько-українські переговори і створюватиме для цього необхідні умови.

Теги: #рф #китай #війна
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