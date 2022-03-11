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10:25 11.03.2022

10 березня Україну залишили майже 94 тис. людей - Держприкордонслужба

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10 березня Україну залишили майже 94 тис. людей - Держприкордонслужба

10 березня Україну залишили майже 94 тис. людей, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Минулої доби Україну покинули майже 94 тис. осіб. Більшість із тих, хто виїхав, – близько 67 тис. осіб – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на цьому напрямку накопичення пішоходів, автомобілів та пасажирських автобусів мінімальні", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби на сторінці у Facebook у п'ятницю.

Загалом за добу 10 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 111 тис. осіб та понад 15 тис. транспортних засобів. За даними Держприкордонслужби, ці показники свідчать, що пасажиропотік дещо зменшився проти показників попередньої доби.

"До України за минулу добу прибули понад 17 тис. осіб, майже 14 тис. з яких – українці. Більшість із них – чоловіки, які планують захищати майбутнє своєї країни. До слова, за 15 останніх днів до України повернулося близько 205 тисяч. наших співвітчизників!" - наголосили у відомстві.

У Держприкордонслужбі нагадали, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім ПП "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі, та запевнили, що прикордонники й митники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України й оформлюють гуманітарну допомогу для українського населення та захисників. України.

"Минулої доби на західних кордонах було оформлено понад 800 транспортних засобів з гуманітарними вантажами", - зазначено в повідомленні.

Держприкордонслужба України рекомендує для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на кордонах із Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Республікою Молдова. Їхня завантаженість що дві години висвітлюється на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Також усіх громадян просять на кордоні дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.

Теги: #біженці #закордон
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