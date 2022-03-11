Події

10:13 11.03.2022

МВФ готовий надати Україні додаткове фінансування за потреби, наразі фокус на антикризовому управлінні – голова МВФ

2 хв читати

Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорює з Україною подальші кроки щодо необхідної підтримки, бере участь у розробленні антикризового управління, заявила виконавчий директор фонду Крісталіна Георгієва на пресконференції у Вашингтоні увечері 10 березня.

"Ми готові надати додаткове фінансування у разі потреби. Наразі… найважливішим запитом до нас є забезпечення того, щоб Україна функціонувала", – зазначила голова МВФ.

"Як зробити так, щоб функціонування української економіки, Центрального банку, Мінфіну, ключових органів влади найкраще відповідало поточним кризовим обставинам", - пояснила Георгієва.

За її словами, співробітники МВФ перебувають у постійному контакті зі своїми українськими колегами з 24 лютого – початку Росією війни проти України, надаючи допоміжну функцію у виробленні заходів для управління кризою, які Центральний банк та фінансові органи оперативно запровадили.

"Нас дуже вразила рішучість української влади… У міру розвитку умов у країні ми робитимемо все можливе, щоб бути корисними", – зазначила голова фонду.

Відповідаючи на запитання щодо розміру вже завданих війною збитків Україні, Георгієва зазначила, що нині зарано робити будь-які оцінки збитків, витрат і планів реконструкції.

"Нам, МВФ або Світовому банку, необхідно побачити закінчення бойових дій, щоб мати можливість оцінити, що потрібно для відновлення. Водночас порядок величини буде досить великим. Йдеться про велику країну, 44 млн населення, з масовими руйнуваннями в ключових містах, Києві, а також масовими руйнуваннями транспортної інфраструктури", – сказала голова фонду, припустивши, що перші оцінки української влади у $100 млрд збитків можуть бути близькими до правди.

Говорячи про вже перераховані $1,4 млрд екстреного фінансування Україні, яке буде освоєно швидко на життєво важливі функції держави, Георгієва зазначила, що згодом фонд перевірить їх використання.

"Ми мали дуже хороший досвід екстреного фінансування для України у зв'язку з кризою COVID. Україна перевірила, як були витрачені гроші, і надала дуже хороший звіт про роль, яку відіграло це екстрене фінансування. І цього разу ми робитимемо те саме", - сказала вона.

Теги: #мвф #допомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 11.03.2022
ЄС обіцяє допомогти відновленню України після завершення війни

ЄС обіцяє допомогти відновленню України після завершення війни

09:46 11.03.2022
МВФ більше не вважає дефолт за держборгом Росії малоймовірним

МВФ більше не вважає дефолт за держборгом Росії малоймовірним

09:16 11.03.2022
МВФ уже перерахував Україні $1,4 млрд термінової фіндопомоги

МВФ уже перерахував Україні $1,4 млрд термінової фіндопомоги

22:25 10.03.2022
Мінцифри допомогло придбати необхідні для ЗСУ речі за кошти Криптофонду

Мінцифри допомогло придбати необхідні для ЗСУ речі за кошти Криптофонду

07:33 10.03.2022
Україна отримала понад 450 тонн медикаментів на суму понад $10 млн – Єрмак.

Україна отримала понад 450 тонн медикаментів на суму понад $10 млн – Єрмак.

06:36 10.03.2022
Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні $13,6 млрд

Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні $13,6 млрд

06:23 10.03.2022
МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні, працюватиме над новою програмою замість stand by – Фонд

МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні, працюватиме над новою програмою замість stand by – Фонд

00:37 10.03.2022
МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні - фонд

МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні - фонд

20:21 09.03.2022
Кулеба та Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України

Кулеба та Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України

20:01 09.03.2022
Франція виділяє EUR100 млн на допомогу Україні та сусіднім країнам - МЗС

Франція виділяє EUR100 млн на допомогу Україні та сусіднім країнам - МЗС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

Прем'єр Угорщини: ЄС не впроваджуватиме санкції щодо постачання російських нафти та газу

Внаслідок авіаудару по аеродрому Луцька двоє військових загинули, шестеро поранені - голова ОВА

ОСТАННЄ

Moody's знизило рейтинг Білорусі до "Ca" з "B3" із "негативним" прогнозом

На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

Абоненти "Київстару" отримають 250 бонусних гривень у дев'яти країнах

Відмова України від російського ядерного палива позбавить РФ від 6 до 8 млрд грн на рік – голова "Енергоатома"

Шойгу заявляє про понад 16 тис. добровольців з Близького Сходу, які готові воювати за "ДНР"/"ЛНР"

Кількість біженців із України майже досягла 2,5 млн, із них до Польщі - понад 1,5 млн

ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Чернігівській області

Майже півмільйона "військових" пенсій підвищено в середньому на 787 грн із 1 березня - Мінсоцполітики

Мобільні оператори у Харкові, Мелітополі, Чернігові та Сумах відновлюють інфраструктуру - Держспецзв'язку

Жодних вступних іспитів до вишів не буде, а зарахування проведуть за електронною системою - Шкарлет

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА