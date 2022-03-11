Пожежа на взуттєвій фабриці у Дніпрі локалізована - ДСНС

Пожежа у двоповерховій будівлі взуттєвої фабрики у м. Дніпрі, що виникла внаслідок авіаудару російських військ, локалізована вранці у п'ятницю, повідомляється у Телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 8:45 пожежа будівлі взуттєвої фабрики в Новокодакському районі м. Дніпра, що виникла внаслідок авіаудару, локалізована на площі 500 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, по м. Дніпро 11 березня приблизно о 6:10 було здійснено три авіаудари: влучення поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та влучення у двоповерхову взуттєву фабрику з подальшим горінням. Попередньо, одна особа загинула. Від ДСНС для ліквідації наслідків було залучено 20 осіб та чотири одиниці техніки.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4626