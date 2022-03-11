Агресор атакував Луцьк - влада

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що російські агресори обстріляли місто вранці в п'ятницю, вибухи були з боку аеродрому.

"Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року на аеродромі поблизу Луцька пролунали вибухи. За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі ліквідується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби", - повідомляє також Волинська ОВА.

ДКП "Луцьктепло" повідомило у свою чергу про припинення роботи двох котелень у місті.

"У зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева та вул. Арцеулова. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні

Джерело: https://www.facebook.com/voladm.gov.ua

https://www.facebook.com/lutskteplo/