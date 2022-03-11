Burger King припинив підтримку російської мережі

Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів у Росії на рівні операцій, маркетингу та ланцюжка поставок, а також не затверджуватиме рішення про інвестиції та розширення в РФ, йдеться в повідомленні компанії.

Раніше Burger King оголосив, що спрямує весь прибуток від франчайзингових операцій на гуманітарну допомогу українським біженцям.

У Росії в компанії немає своїх ресторанів, майстер-франчайзі Burger King на російському ринку є ТОВ "Бургер Рус".

У РФ мережа Burger King поєднує 800 підприємств швидкого обслуговування.