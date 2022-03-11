За добу українські військові уразили 10 одиниць повітряної техніки ворога – Повітряні сили ЗСУ

Минулої доби українські військові вразили 10 одиниць повітряної техніки ворога, повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних сил України.

"За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території росії. За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25. Є гарна інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Фейсбук у п'ятницю.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=4922562044504541