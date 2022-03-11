Події

05:21 11.03.2022

За добу українські військові уразили 10 одиниць повітряної техніки ворога – Повітряні сили ЗСУ

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Минулої доби українські військові вразили 10 одиниць повітряної техніки ворога, повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних сил України.

"За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території росії. За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25. Є гарна інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Фейсбук у п'ятницю.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=4922562044504541

Теги: #всу #зведення
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