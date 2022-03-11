Ніякої хімічної або іншої зброї масового ураження ніхто в Україні не розробляв - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні ніхто не розробляв ніякої зброї масового ураження.

"Я адекватна людина. Президент адекватної країни й адекватного народу. І батько двох дітей. І ніякої хімічної або будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. ВИ це знаєте", - сказав він у четвер увечері у відеозверненні, звертаючись до окупантів.

При цьому Зеленський зазначив, що його дуже непокоять звинувачення України з боку російських ЗМІ. "Мене це дуже турбує, тому що неодноразово ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії - подивися, в чому Росія звинувачує інших. Послухайте, розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам по собі свідчить, що це ВОНИ на таке здатні. Російські військові, російські спецслужби. Свідчить, що вони цього хочуть", - сказав він.

"Що це за звинувачення в підготовці хімічних атак? Ви вирішили провести "дехімізацію" України? Аміаком? Фосфором? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю? По пологовому будинку в Маріуполі? По церкві в Харкові? По дитячій лікарні Охматдит? Чи по лабораторіях, більшість із яких залишилася ще з радянських часів і займається звичайною наукою. Звичайною! А НЕ військовими технологіями", - заявив Зеленський.