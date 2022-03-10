Кулеба вважає, що постійні фейки російських чиновників про біологічну зброю в Україні можуть свідчити, що РФ готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що постійні фейки російських чиновників про неіснуючу біологічну або хімічну зброю в Україні може свідчити про те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором.

"Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну або хімічну зброю чи загрозу в Україні, викликає глибоку тривогу і може насправді вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором. Цей твіт для протоколу", - написав Кулеба у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1502035514479857666?s=21