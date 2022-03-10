Події

23:49 10.03.2022

Кулеба вважає, що постійні фейки російських чиновників про біологічну зброю в Україні можуть свідчити, що РФ готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що постійні фейки російських чиновників про неіснуючу біологічну або хімічну зброю в Україні може свідчити про те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором.

"Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну або хімічну зброю чи загрозу в Україні, викликає глибоку тривогу і може насправді вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором. Цей твіт для протоколу", - написав Кулеба у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1502035514479857666?s=21

Теги: #рф #війна #фейки
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