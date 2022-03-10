Події

22:57 10.03.2022

Турецька авіакомпанія Pegasus оголосила про скасування всіх рейсів до Росії з 13 по 27 березня

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Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасовує свої рейси в Росію з 13 по 27 березня через проблеми зі страхуванням літаків, повідомляє перевізник у четвер.

"Відповідно до регламенту Євросоюзу №2022/328 запроваджуються санкції та обмеження щодо страхування/перестрахування, лізингу, експлуатації та технічного обслуговування на рейсах до/з Російської Федерації. У зв'язку з операційними ризиками всі наші рейси до Росії призупинено з 13 березня (включно) до 27 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія пропонує пасажирам, які придбали квитки з Москви, Петербурга, Мінеральних Вод, Грозного, Махачкали та Краснодара на цей період, безкоштовну заміну та повне повернення коштів. Зробити це можна на сайті та в мобільному застосунку перевізника.

Євросоюз 26 лютого запровадив санкції, що забороняють постачання, продаж, лізинг, техобслуговування та страхування літаків у Росії. Росавіація 6 березня рекомендувала російським авіакомпаніям, які мають зареєстровані в реєстрах іноземних держав повітряні судна в рамках договору про лізинг з іноземною організацією, призупинити перевезення пасажирів і вантажів із Росії за кордон. Це сталося після арешту кількох літаків російських авіакомпаній у закордонних аеропортах.

Теги: #росія #туреччина #авіакомпанія #рейси
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