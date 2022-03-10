SpaceX планує у березні запустити на орбіту ще одну групу інтернет-супутників Starlink

Американська компанія SpaceX у березні планує вивести на орбіту чергову, третю за місяць партію інтернет-супутників Starlink, випливає з даних спеціалізованого сайту Spaceflight Now.

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 із 46 міні-супутниками для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink передбачається здійснити 19 березня з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Ракети Falcon 9 компанії SpaceX 3 та 9 березня вивели на орбіту групи з 47 та 48 космічних апаратів відповідно.

Майбутній буде вже 42 запуском групи інтернет-супутників із травня 2019 року в межах проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX наразі охоплює понад 2,2 тис. космічних апаратів.

Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів такого типу (а згодом - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.