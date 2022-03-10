Події

21:36 10.03.2022

ЮНІСЕФ за підтримки Міносвіти запускає онлайн-дитсадок

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ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти і науки запускає онлайн-дитсадок НУМО.

"ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти і науки запускає дитячий садок НУМО у форматі розвиваючих відео для дошкільнят. У цей складний час проєкт допоможе батькам зайняти дітей пізнавальними і розвиваючими активностями", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що наразі багато родин вимушено перебувають в укриттях, на дорозі або намагаються адаптуватися до нового місця, і проєкт НУМО допоможе батькам організувати дозвілля малюків та зберегти зв'язок із освітнім процесом.

"Перший випуск незабаром з'явиться на платформах Міністерства освіти і науки та ЮНІСЕФ, а потім і на телебаченні. Ми робимо все можливе, щоб діти продовжили навчання та набували необхідних життєвих навичок", - йдеться у повідомленні.

Теги: #діти #юнісеф
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