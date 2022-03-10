Події

21:24 10.03.2022

Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

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Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає блефом загрози застосування російської ядерної зброї у разі втручання Заходу до українсько-російської війни.

"Думаю, це блеф. Одна справа - бути вбивцею, інша - бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означає кінець не лише для людини, яка її застосує. Але і для всього, що в принципі може бути дорогим у житті для цієї людини", - сказав він в інтерв'ю газеті Die Zeit, опублікованому в четвер.

 

Теги: #війна #думка #ядерна #зеленський
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