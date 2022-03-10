У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба

У м. Коростені (Житомирська область) російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, вбили трьох людей, двоє з яких білоруси, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У місті Коростень Житомирської області російські загарбники з літаків обстріляли цивільних людей та об'єкти інфраструктури. Як повідомив через ЗМІ мер Коростеня Володимир Москаленко, в результаті авіаудару загинула одна цивільна особа - наш співвітчизник. Ще двоє людей – білоруси, які отримали опіки, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні в Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/293045142934363