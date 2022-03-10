Дистанційні школи та навчальні платформи надають безкоштовний доступ для здобувачів освіти – Міносвіти

Дистанційні школи та навчальні платформи надають безкоштовний доступ для здобувачів освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Під час воєнного стану дистанційні школи надають безкоштовний доступ до навчання. Команда МОН підготувала список шкіл та організацій, які можуть допомогти дітям і сім'ям", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, дистанційна школа "Атмосферна школа" надає безкоштовний доступ до пакета "Слухач" із готовими навчальними матеріалами, які можуть використовувати і вчителі.

Дистанційна школа DAR відкрила платформу для всіх учнів 7-11 класів.

Академія сучасної освіти "А+" створила онлайн-проєкт для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять у Zооm.

Команда Jamm School організувала дистанційну школу для учнів 5-11 класів.

Дистанційна школа Optima School відкрила безкоштовний доступ до річних матеріалів для 1-11 класів.

Платформа сучасної освіти ThinkGlobal Online доєднує до живих уроків, надає навчальні матеріали та проводить додаткові активності для дітей.

Дистанційна школа Liko Education Online відкриває безкоштовний доступ до навчання на платформі Liko Education Online для всіх охочих.

Alterra School відкриває екстернат-платформу, де користувачі зможуть отримати доступ до матеріалів та тестів.

Освітня платформа OkStudy розпочала безкоштовні та щоденні онлайн-зустрічі з дітьми від 6 років: танці, ігри, англійська, перегляд фільмів.

Комп'ютерна Академія "ШАГ" організувала безкоштовну серію онлайн майстер-класів та тематичних зустрічей для дітей 7-14 років: безпека в інтернеті, створення та перші кроки для заробітку на NFT, розробка ігор за допомогою Construct.

Науковий ліцей Клима Чурюмова відкрив реєстрацію на онлайн-уроки та регулярні щоденні зустрічі дітей із психологом.

Центр дистанційної освіти "Джерело" надасть вільний доступ до повного пакета "Слухач" (1-11 класи) для самонавчання.

Проект School Navigator надасть доступ до записів уроків, а також уроків у режимі реального часу українською, англійською та російською мовами.

Математична онлайн-платформа GIOS відкрила безкоштовне підключення до платформи.

Науково-дослідна школа "Базис" спільно з Viber-спільнотою "Школа_інфо" проводять освітню ініціативу для учнів початкової та середньої школи України.