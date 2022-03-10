Під час евакуації ізюмчан росіяни завдали авіаудару, ніхто не постраждав - поліція

Попри зобов'язання російської сторони, під час евакуації мирного населення з Ізюму Харківської області було завдано авіаудару.

"Віроломний ворог завдав авіаудару під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто з особового складу Ізюмського районного управління поліції та цивільного населення не постраждав", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, незважаючи на повне недотримання російською стороною зобов'язань щодо надання "зеленого коридору", з міста вдалося евакуювати людей на 60 автобусах.

"В Ізюмі провели 60 автобусів для евакуації мирних жителів із російського полону. Ворог зовсім не виконує своїх зобов'язань щодо надання "зеленого коридору" для безпечного вивезення людей з міста. Маршрут, узгоджений для руху транспорту, постійно обстрілюється з усіх видів озброєння, зокрема ворожої авіації. Лише героїзм наших військових і добровольців дає змогу без жертв доставляти ізюмчан у Слов'янськ та Лозову", - написав Стрельник на своїй сторінці у Facebook.

Він також виклав відео одного з моментів обстрілу.

Як повідомлялося, 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про досягнуте з РФ погодження маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості про припинення вогню з 9:00 до 21:00 у середу.

Увечері того самого дня голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що евакуація практично зірвана з вини російської сторони: через безперервний обстріл із 5 тисяч людей було евакуйовано приблизно 250 і не вдалося доставити в місто гуманітарну допомогу.

Удень 10 березня Синєгубов повідомив, що з Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває приблизно 2 тисячі людей.