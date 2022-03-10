Події

17:54 10.03.2022

Під час евакуації ізюмчан росіяни завдали авіаудару, ніхто не постраждав - поліція

2 хв читати

Попри зобов'язання російської сторони, під час евакуації мирного населення з Ізюму Харківської області було завдано авіаудару.

"Віроломний ворог завдав авіаудару під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто з особового складу Ізюмського районного управління поліції та цивільного населення не постраждав", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, незважаючи на повне недотримання російською стороною зобов'язань щодо надання "зеленого коридору", з міста вдалося евакуювати людей на 60 автобусах.

"В Ізюмі провели 60 автобусів для евакуації мирних жителів із російського полону. Ворог зовсім не виконує своїх зобов'язань щодо надання "зеленого коридору" для безпечного вивезення людей з міста. Маршрут, узгоджений для руху транспорту, постійно обстрілюється з усіх видів озброєння, зокрема ворожої авіації. Лише героїзм наших військових і добровольців дає змогу без жертв доставляти ізюмчан у Слов'янськ та Лозову", - написав Стрельник на своїй сторінці у Facebook.

Він також виклав відео одного з моментів обстрілу.

Як повідомлялося, 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про досягнуте з РФ погодження маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості про припинення вогню з 9:00 до 21:00 у середу.

Увечері того самого дня голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що евакуація практично зірвана з вини російської сторони: через безперервний обстріл із 5 тисяч людей було евакуйовано приблизно 250 і не вдалося доставити в місто гуманітарну допомогу.

Удень 10 березня Синєгубов повідомив, що з Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває приблизно 2 тисячі людей.

 

Теги: #евакуація #ізюм
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 10.03.2022
Україна проситиме партнерів, щоб санкції проти Росії були прив'язані і до теми зриву евакуації гуманітарними коридорами - Верещук

Україна проситиме партнерів, щоб санкції проти Росії були прив'язані і до теми зриву евакуації гуманітарними коридорами - Верещук

17:05 10.03.2022
Гумдопомога Червоного Хреста прибула до Енергодара, евакуація власним транспортом переноситься на п'ятницю - мер

Гумдопомога Червоного Хреста прибула до Енергодара, евакуація власним транспортом переноситься на п'ятницю - мер

16:44 10.03.2022
Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуації на захід України

Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуації на захід України

16:25 10.03.2022
Понад тисячу людей, включно із сотнею дітей, врятували з-під Романівського мосту на Київщині - МВС

Понад тисячу людей, включно із сотнею дітей, врятували з-під Романівського мосту на Київщині - МВС

15:58 10.03.2022
З Ізюму вивезли близько 2 тисяч людей, триває евакуація з інших міст – ОП

З Ізюму вивезли близько 2 тисяч людей, триває евакуація з інших міст – ОП

15:12 10.03.2022
З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

12:59 10.03.2022
До Польщі виїхали 768 іноземців, зокрема студенти із 26 країн – Держприкордонслужба

До Польщі виїхали 768 іноземців, зокрема студенти із 26 країн – Держприкордонслужба

11:55 10.03.2022
Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

11:38 10.03.2022
В Енергодар і Маріуполь знову вирушила гуманітарна колона з Запоріжжя – голова обладміністрації

В Енергодар і Маріуполь знову вирушила гуманітарна колона з Запоріжжя – голова обладміністрації

10:57 10.03.2022
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Харкова, Києва та Дніпра

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Харкова, Києва та Дніпра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом": Повідомлення про підключення ЧАЕС до енергосистеми Білорусі – фейк

Київ готується давати відсіч агресору - Кличко

Мінфін за 8 днів уклав 700 угод із військовими облігаціями на 5 млрд грн

Леонід Кучма: Лишаюся в Україні. Ми вже перемагаємо і це не зупинити

Україна запустила портал "Росія заплатить" щодо збору інформації про руйнування

ОСТАННЄ

Латвійські банки в рамках санкцій проти Росії заморозили майже EUR8 млн

Найбільші агроасоціації України прийняті до європейської аграрної спільноти - ВАР

"Енергоатом": Повідомлення про підключення ЧАЕС до енергосистеми Білорусі – фейк

Київ готується давати відсіч агресору - Кличко

Спеціальний механізм виплати субсидій, пільг та грошової допомоги в березні буде застосовано в окремих містах та районах 7 областей - Мінсоцполітики

Для порятунку економіки потрібно скасувати митницю, знизити невоєнні держвидатки та звільнити дороги на мирних територіях України від блокпостів – думка

У МВС закликають українців приєднатися до пошуку майна російських чиновників за кордоном для подальшої його конфіскації

Мінфін за 8 днів уклав 700 угод із військовими облігаціями на 5 млрд грн

Леонід Кучма: Лишаюся в Україні. Ми вже перемагаємо і це не зупинити

Україна запустила портал "Росія заплатить" щодо збору інформації про руйнування

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА