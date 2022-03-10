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17:25 10.03.2022

Україна проситиме партнерів, щоб санкції проти Росії були прив'язані і до теми зриву евакуації гуманітарними коридорами - Верещук

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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що Україна звертатиметься до міжнародної спільноти, щоб санкції проти Росії були прив'язані і до теми зриву евакуації гуманітарними коридорами.

"Сьогодні триває оголошена зранку евакуація жителів деяких міст і районів, охоплених бойовими діями, зокрема на Київщині. Водночас жителі мільйонного міста Маріуполь, які перебувають в облозі під постійними обстрілами, вже майже тиждень не мають можливості покинути смертельно небезпечну територію. Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. Гуманітарний вантаж на ділянці Оріхове-Пологи знову повернувся назад, до Запоріжжя. Пішов четвертий день, коли ми не можемо доставити до Маріуполя ліки та продукти", - наводить слова Верещук пресслужба міністерства.

За її словами, Росія систематично порушує взяті напередодні зобов'язання щодо евакуації мирного населення та надання гуманітарних коридорів.

"Вони обшукують людей, які виходять цими коридорами, стріляють над їхніми головами, застосовують насилля. Згідно з міжнародним правом, це воєнні злочини щодо цивільного населення", - наголосила Верещук.

Вона також розповіла, що, як стало відомо, Росія водночас надає інформацію ООН, що вона начебто дотримується взятих на себе зобов'язань і представляє себе "миротворцем".

"Це обурює! Ми звертатимемося до міжнародної спільноти – щоб вплинути на агресора. Щоб санкції, які до нього застосовують, були "прив'язані" до теми зриву евакуації гуманітарними коридорами. Адже це порушення міжнародних правил та норм ведення війни, Женевської конвенції. За це має бути негайна відповідальність", – заявила Верещук.

Теги: #евакуація #блокування #позиція
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