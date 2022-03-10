Українські бізнесмени розгорнули у Польщі другий складський центр для гуманітарної допомоги

У Любліні (Польща) розгорнуто другий волонтерський складський центр гуманітарної та медичної допомоги Україні.

"Новий великий склад у Любліні. На Хелм у день приїжджає по 20 фур, стоять черги. Ми розширюємося і це робитимемо постійно", - написав співвласник групи компаній TIS Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook.

Нова адреса нового складу - Mełgiewska 29, hala B / Rama T3, 20-234 Lublin, Polska.

"Хелм поки що працює, все, що ви туди відправили, доїде. Але нові вантажі переорієнтуйте до Любліна - тут набагато більше площі, більше людей, значить, ми зможемо прийняти і відправити набагато більше допомоги. З нього зможемо нарешті робити адресну доставку до міст", - пояснив бізнесмен.

При цьому Ставніцер наголосив, що топ-потреб наразі - це медикаменти, сухі пайки, консерви, energy bars, теплий одяг, термобілизна, засоби гігієни.

Як повідомлялося, СЕО TIS організовує Єдиний складський центр гуманітарної та медичної допомоги для України, співвласник Rozetka надає склад у Польщі.

Джерело: https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10159336126637572