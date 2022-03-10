Події

16:44 10.03.2022

Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуації на захід України

1 хв читати
Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуації на захід України

Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуації на захід України, деякі вже у процесі переміщення, повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Станом на 10 березня подано понад 200 заявок. Є підприємства, які уже в процесі переміщення", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.

Гетманцев нагадав, що подати заявку можна за лінком.

 

Теги: #евакуація #бізнес
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 10.03.2022
Понад тисячу людей, включно із сотнею дітей, врятували з-під Романівського мосту на Київщині - МВС

Понад тисячу людей, включно із сотнею дітей, врятували з-під Романівського мосту на Київщині - МВС

15:58 10.03.2022
З Ізюму вивезли близько 2 тисяч людей, триває евакуація з інших міст – ОП

З Ізюму вивезли близько 2 тисяч людей, триває евакуація з інших міст – ОП

15:12 10.03.2022
З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

14:35 10.03.2022
Рада бізнес-омбудсмена відкрила офіс в Івано-Франківську

Рада бізнес-омбудсмена відкрила офіс в Івано-Франківську

12:59 10.03.2022
До Польщі виїхали 768 іноземців, зокрема студенти із 26 країн – Держприкордонслужба

До Польщі виїхали 768 іноземців, зокрема студенти із 26 країн – Держприкордонслужба

11:55 10.03.2022
Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

11:38 10.03.2022
В Енергодар і Маріуполь знову вирушила гуманітарна колона з Запоріжжя – голова обладміністрації

В Енергодар і Маріуполь знову вирушила гуманітарна колона з Запоріжжя – голова обладміністрації

10:57 10.03.2022
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Харкова, Києва та Дніпра

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Харкова, Києва та Дніпра

10:28 10.03.2022
На Київщині у четвер триватиме евакуація з чотирьох міст – голова обладміністрації

На Київщині у четвер триватиме евакуація з чотирьох міст – голова обладміністрації

10:12 10.03.2022
Евакуацію з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля до Києва буде організовано в четвер - Нацполіція

Евакуацію з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля до Києва буде організовано в четвер - Нацполіція

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війна Росії та України послабить зростання економіки єврозони, посилить інфляцію - Лагард

Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу Запорізької АЕС - "Енергоатом"

Понад тисячу людей, включно із сотнею дітей, врятували з-під Романівського мосту на Київщині - МВС

Голова ОГТСУ заявляє про ризики зупинки захоплених окупантами компресорних станцій, що суттєво позначиться на транзиті газу

Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

ОСТАННЄ

Клієнти ПриватБанку з початку війни перевели в готівку на касах торгових точок понад 1 млрд грн

Українські бізнесмени розгорнули у Польщі другий складський центр для гуманітарної допомоги

Війна Росії та України послабить зростання економіки єврозони, посилить інфляцію - Лагард

Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу Запорізької АЕС - "Енергоатом"

Держмитниця фіксує черги авто на пунктах пропуску "Ужгород", "Угринів", "Шегині", "Порубне", "Паланка"

Міносвіти оприлюднило поради педагогам профтехосвіти для ефективної організації онлайн-навчання

Агресор обстрілює машини, які доставляють кисень до ковідних лікарень, - міністр охорони здоров'я

"Київстар" додатково виділив 5 млн грн гуманітарної допомоги лікарням

Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій до російських пропагандистів

Голова ОГТСУ заявляє про ризики зупинки захоплених окупантами компресорних станцій, що суттєво позначиться на транзиті газу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА