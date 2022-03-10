Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуації на захід України

Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуації на захід України, деякі вже у процесі переміщення, повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Станом на 10 березня подано понад 200 заявок. Є підприємства, які уже в процесі переміщення", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.

Гетманцев нагадав, що подати заявку можна за лінком.