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16:41 10.03.2022

Держмитниця фіксує черги авто на пунктах пропуску "Ужгород", "Угринів", "Шегині", "Порубне", "Паланка"

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Державна митна служба фіксує черги на пунктах пропуску "Ужгород" - на кордоні зі Словаччиною, "Угринів", "Шегині" - на виїзді до Польщі, "Порубне" - до Румунії, "Паланка" - до Молдови, свідчать дані відомства станом на 15:00 четверга.

За даними Держмитниці, на кордоні з Польщею найбільш завантаженими пунктами пропуску є "Шегині" - черга зі 150 пішоходів, "Угринів" - 50 легкових авто та 700 пішоходів, "Грушів" - 70 пішоходів, "Рава-Руська" - 50 пішоходів, "Смільниця" – 40 авто, "Ягодин" – 10 авто.

Водночас пункти "Устилуг" та "Краківець" - без черг.

На всіх трьох пунктах на кордоні зі Словаччиною митниця фіксує скупчення авто чи пішоходів. Найбільша черга - на пункті пропуску "Ужгород": 250 авто та 150 пішоходів, водночас на пункті "Малі Слеменці" очікують пропуску 100 пішоходів, на "Малому Березному" - 50 авто.

Що стосується кордону з Угорщиною, то на пункті пропуску "Тиса" в черзі очікують 60 авто та 20 автобусів (пропуску пішоходів немає), "Косино" - 40 авто, "Лужанка" - 45 авто. Пункти "Дзвінкове" та "Вилок" - без черг.

На кордоні з Румунією 50 авто та 100 пішоходів очікують у черзі на пункті "Порубне", ще 15 авто - на "Солотвино". Пункти "Дякове" та "Орлівка" вільні.

На кордоні з Молдовою найбільш завантаженими пунктами залишаються "Паланка" - 150 авто та 50 пішоходів та "Могилів-Подільський" - 57 машин та 40 пішоходів. Решта пунктів вільна або практично вільна.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/1319

Теги: #кордон #черги
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