Події

16:25 10.03.2022

Понад тисячу людей, включно із сотнею дітей, врятували з-під Романівського мосту на Київщині - МВС

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У четвер правоохоронцям вдалося вивезти з окупації жителів Ірпеня, понад тисячу людей врятовано з-під Романівського мосту, повідомляє МВС.

"Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини. 10 березня правоохоронцям вдалося вивезти з окупації мирних жителів Ірпеня", - йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі.

За інформацією МВС, серед евакуйованих мешканців – жінки, діти, люди з інвалідністю, усіх доправлено в подальшому в безпечне місце.

Теги: #евакуація #київщина
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