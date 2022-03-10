Понад тисячу людей, включно із сотнею дітей, врятували з-під Романівського мосту на Київщині - МВС

У четвер правоохоронцям вдалося вивезти з окупації жителів Ірпеня, понад тисячу людей врятовано з-під Романівського мосту, повідомляє МВС.

"Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини. 10 березня правоохоронцям вдалося вивезти з окупації мирних жителів Ірпеня", - йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі.

За інформацією МВС, серед евакуйованих мешканців – жінки, діти, люди з інвалідністю, усіх доправлено в подальшому в безпечне місце.