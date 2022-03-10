Від початку війни агресор обстріляв 63 українські лікарні, 5 медиків загинули – Ляшко

Від початку війни агресор обстріляв 63 українські лікарні, п'ятеро медиків загинуло, 10 дістало поранень, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Російські терористи обстріляли 63 лікарні. На жаль, ми втратили п'ятьох медичних працівників, понад 10 медиків важко поранені і не можуть працювати", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі ICTV у четвер.

Водночас Ляшко наголосив, що поза зоною бойових дій медична допомога надається в повному обсязі, незалежно від того, де проживають ті, хто її потребує, бригади швидкої допомоги виїжджають за викликами.