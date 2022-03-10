Події

15:04 10.03.2022

Харків'яни можуть отримати гуманітарну допомогу через 19 відділень "Укрпошти" - компанія

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Мешканці Харкова можуть отримати гуманітарну допомогу Харківського обласного логістичного штабу через 19 відділень "Укрпошти", повідомила пресслужба компанії у четвер.

"Завдяки тісній співпраці з Харківською облдержадміністрацією "Укрпошта" налагодила у цих відділеннях точки видачі, де громадяни можуть отримати найнеобхідніші наразі товари. Це продукти, зокрема хліб, молоко, картопля, крупи, дитяче харчування, теплий одяг, медикаменти", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що станом на 10 березня у Харківській області працює 174 відділення "Укрпошти". Там доступні такі послуги, як видача відправлень, виплата пенсій та допомог, прийом та видача грошових переказів, прийом платежів.

Теги: #укрпошта #гумдопомога
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