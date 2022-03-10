Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, включив перевезення та інтернет, ячмінь, добрива, сільгоспмашини, пістолети та спортивну зброю

Перевезення пасажирів та вантажів, інтернет-зв'язок, ячмінь, насіння ріпаку, різні види добрив, сільгоспмашини, пістолети та спортивна гладкоствольна та нарізна вогнепальна зброя - нові позиції, включені до переліку товарів критичного імпорту України.

Відповідні постанови №211 від 6 березня, №219 від 7 березня та №226 від 8 березня ухвалив Кабінет Міністрів та оприлюднив на своєму сайті.

Відповідно до них, зокрема, перелік критичного імпорту поповнений звуковою, відео-, радіо- і телеапаратурою, різними електронними елементами, фарбами та лаками, барвниками, необробленими шкурами ВРХ, гашеним вапном, гумовими трубами та шлангами, дерев'яними ящиками та коробками.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того самого дня постановою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже шосте-восьме розширення цього списку за час, що минув після його початкового затвердження.