Події

14:33 10.03.2022

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, включив перевезення та інтернет, ячмінь, добрива, сільгоспмашини, пістолети та спортивну зброю

1 хв читати

Перевезення пасажирів та вантажів, інтернет-зв'язок, ячмінь, насіння ріпаку, різні види добрив, сільгоспмашини, пістолети та спортивна гладкоствольна та нарізна вогнепальна зброя - нові позиції, включені до переліку товарів критичного імпорту України.

Відповідні постанови №211 від 6 березня, №219 від 7 березня та №226 від 8 березня ухвалив Кабінет Міністрів та оприлюднив на своєму сайті.

Відповідно до них, зокрема, перелік критичного імпорту поповнений звуковою, відео-, радіо- і телеапаратурою, різними електронними елементами, фарбами та лаками, барвниками, необробленими шкурами ВРХ, гашеним вапном, гумовими трубами та шлангами, дерев'яними ящиками та коробками.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того самого дня постановою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже шосте-восьме розширення цього списку за час, що минув після його початкового затвердження.

Теги: #імпорт #розширення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 10.03.2022
Кабмін надав СБУ право здійснювати імпорт товарів військового призначення і товарів, які містять державну таємницю до 1 лютого 2027 року

Кабмін надав СБУ право здійснювати імпорт товарів військового призначення і товарів, які містять державну таємницю до 1 лютого 2027 року

15:27 09.03.2022
ЄС хоче забезпечити заповнення газосховищ до жовтня до 90%

ЄС хоче забезпечити заповнення газосховищ до жовтня до 90%

15:21 09.03.2022
ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців – голова ЄК

ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців – голова ЄК

14:09 09.03.2022
ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців - глава ЄК

ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців - глава ЄК

10:17 09.03.2022
Україна на період військової агресії РФ має дозволити ввезення та продаж пального якості Євро-4 – думка

Україна на період військової агресії РФ має дозволити ввезення та продаж пального якості Євро-4 – думка

09:35 08.03.2022
Україна від початку 2022 р. імпортувала майже 500 млн куб. м газу - ОГТСУ

Україна від початку 2022 р. імпортувала майже 500 млн куб. м газу - ОГТСУ

17:39 07.03.2022
G7 планує обмежити імпорт з Росії за аналогією з білоруським

G7 планує обмежити імпорт з Росії за аналогією з білоруським

05:24 07.03.2022
Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, включив насіння, павербанки, тепловізори та вайфай від Старлінк

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, включив насіння, павербанки, тепловізори та вайфай від Старлінк

20:49 06.03.2022
Україна запровадила ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії – постанова

Україна запровадила ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії – постанова

09:42 05.03.2022
Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, вніс дитяче харчування та електроенергію

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, вніс дитяче харчування та електроенергію

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

Українські хакери оприлюднили інформацію про можливі зв'язки ФСБ РФ із проросійськими активістами в Херсоні - "Інформаційний спротив"

Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення міст

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив продаж в Україні продовольства з маркуванням не держмовою

МОЗ об'єднало волонтерські ініціативи та запускає єдиний номер для дистанційних телефонних консультацій - Ляшко

Кулеба сподівається, що Лавров передасть до Москви прохання України щодо дозволу гумдопомоги Маріуполю та 24-годинного припинення вогню

Шмигаль розраховує на консолідовану підтримку від Сенату США у відповідності до проєкту бюджету, що передбачає військову та гуманітарну підтримку Україні

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Каховці

Гроссі про можливість зустрічі Україна-МАГАТЕ-РФ: поки що немає рішення з цього приводу

Держмитниця передала ЗСУ 650 конфіскованих автомобілів на 105 млн грн

Від початку війни агресор обстріляв 63 українські лікарні, 5 медиків загинули – Ляшко

Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

УВКБ ООН уже отримало понад $300 млн із $500 млн запитаних для біженців України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА