Митні платежі до держбюджету йдуть, але більшість вантажів оформляють як гуманітарні - перший заступник голови Держмитниці

Державна митна служба України продовжує оформляти комерційні вантажі та спрямовує митні платежі до держбюджету, проте більшість вантажів проходять як гуманітарні без сплати таких мит, повідомив перший заступник голови відомства Олександр Шуцький.

"Наразі більшість вантажів ідуть як гуманітарні. Наші західні партнери також орієнтуються на те, щоб насамперед надати гуманітарну допомогу", – сказав він під час пресбрифінгу в Закарпатській області в четвер.

"Але оформлення ідуть і є платежі до державного бюджету", – констатував Шуцький.

Джерело: https://cutt.ly/3ASSkeW