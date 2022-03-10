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14:22 10.03.2022

З початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина, понад 100 дітей дістали поранень - Денісова

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З початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина, понад 100 дітей дістали поранень - Денісова

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова заявляє, що з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина й дістали поранень понад 100 дітей.

"Станом на 11 годину 10 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей", - написала вона у Telegram-каналі.

Зокрема, у Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинули п'ятеро осіб, з них троє дітей (п'ятирічна дівчинка і двоє дітей, 2021 року народження).

Водночас 16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині.

Крім того, вночі внаслідок чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанському Ізюмського району Харківської області ворожий снаряд потрапив у приватний житловий будинок. Під завалами загинули чотири особи: дві жінки та дві дитини, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

Серед іншого, в Ірпені на Київщині 10-річна дівчинка дістала наскрізного осколкового поранення і перебуває в лікарні у тяжкому стані.

"За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей, майбутнє нашого народу. Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною", - заявила Денісова.

Джерело: https://t.me/denisovaombudsman/4046

Теги: #рф #діти #вторгнення
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