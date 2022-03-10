Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні.

"Ми також обговорили питання 24-годинного припинення вогню, щоб вирішити нагальні гуманітарні питання. Ми не досягли прогресу в цьому, оскільки здається, що в Росії інші особи ухвалюють рішення з цього питання", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів із міністрами закордонних справ Росії та Туреччини Сергієм Лавровим і Мевлютом Чавушоглу в Анталії в четвер.