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11:54 10.03.2022

Кабмін встановив частки для розподілу до місцевих бюджетів 13,44% акцизу на пальне

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Кабінет Міністрів встановив частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини 13,44% акцизу на пальне на січень-червень 2022 року залежно від обсягу роздрібної торгівлі, повідомило Міністерство фінансів.

"Кабмін затвердив зміни до порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування. Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизу з пального у першому півріччі 2022 року", – повідомив Мінфін на сайті у четвер.

Як пояснив Мінфін, зазначені частки визначено на основі обсягів реалізованого підприємствами роздрібної торгівлі пальним на відповідній території за підсумками другого півріччя 2021 року. Для цього було враховано дані реєстраторів розрахункових операцій, які надала Державна податкова служба.

Станом на 10 березня з початку 2022 року на окремому балансовому рахунку Державної казначейської служби (ДКСУ) накопичено понад 1 млрд грн нерозподілених надходжень частки (13,44%) акцизу на пальне, зазначив Мінфін.

"Розподіл зазначених коштів між місцевими бюджетами казначейство розпочне відразу після набуття чинності цією постановою", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://cutt.ly/dAA4mH0

Теги: #акциз #бюджети #місцеві
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