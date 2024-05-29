Економіка

21:13 29.05.2024

Основою горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів-2025 будуть надходження ПДФО-2024 і статистика населення на початок війни та ВПО

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Основою горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів-2025 будуть надходження ПДФО-2024 і статистика населення на початок війни та ВПО

Міністерство фінансів буде розраховувати горизонтальне вирівнювання місцевих бюджетів на 2025 рік на основі прогнозних надходжень податку на доходи фізосіб (ПДФО) у 2024 році та статистики населення на початок повномасштабного вторгнення РФ з урахуванням статистики з внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомив директор департаменту політики міжбюджетних відносин Мінфіну Олександр Корінь.

"Ми плануємо використовувати, можливо в майбутньому, дані реєстрів територіальних громад. Але цього року, скоріш за все, ми все-таки братимемо дані статистики, які були на початок війни і, скоріш за все, коригуватимемо їх на статистику щодо внутрішньо переміщених осіб", - пояснив Корінь на круглому столі "Міста для людей. Можливості для фінансування муніципального сектору під час війни та в період відновлення" у Києві в середу.

Він зазначив, що актуальна чисельність населення - одна з основних нагальних проблем, оскільки "майже ніхто не розуміє, скільки населення проживає в тій чи іншій громаді".

Раніше перший заступник міністра фінансів Денис Улютін повідомив, що горизонтальне вирівнювання податкової спроможності місцевих бюджетів на 2025 рік здійснюватимуть на основі прогнозних даних 2024 року, а за основу для розрахунку візьмуть очікувані надходження 2024 року податку на прибуток підприємств і ПДФО.

"Одним із параметрів горизонтального вирівнювання є кількість населення. На сьогодні у нас немає цих точних даних. Показники населення Держстату застаріли і не оновлюються від початку війни. Частина територіальних громад не заповнює реєстри, які показують повну статистику за чисельністю, інша частина навпаки збільшує цю чисельність", - зазначав він.

Улютін заявляв, що формулу вирівнювання бюджетів слід оновити під нові реалії.

 

 

Теги: #бюджети #вирівнювання

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