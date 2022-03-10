Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича, Дерипаски, Сєчина, Костіна, Міллера, Токарєва, Лебедєва

Влада Великої Британії впроваджує санкції щодо російських підприємців Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та ще п'ятьох осіб, повідомляє Даунінг-стріт.

У заяві, розміщеній на сайті британського уряду, зазначено, що йдеться "про повне заморожування активів та заборону на поїздки".

Під санкції також потрапили головний виконавчий директор компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігор Сєчин, керівник банку ВТБ Андрій Костін, президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, підприємець Дмитро Лебедєв.