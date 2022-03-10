Українські військові розбили танковий полк російських військ і ліквідували командира Захарова у Броварському районі - ГУР МО

Українські військові розбили танковий полк російських військ і ліквідували командира, полковника Захарова у Броварському районі, йдеться у повідомленні пресслужби Головного розвідувального управління Міністерства оборони.

"Під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника Захарова", - йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МО.

Зазначається, що внаслідок значних втрат БТГр 6 танкового полку разом із БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

У свою чергу в пресслужбі "Національного корпусу" повідомили, що "Азов" та 72 бригада розбили танковий полк РФ, унаслідок чого ліквідовано командира полку окупантів.