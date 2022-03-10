Події

11:48 10.03.2022

Українські військові розбили танковий полк російських військ і ліквідували командира Захарова у Броварському районі - ГУР МО

1 хв читати

Українські військові розбили танковий полк російських військ і ліквідували командира, полковника Захарова у Броварському районі, йдеться у повідомленні пресслужби Головного розвідувального управління Міністерства оборони.

"Під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника Захарова", - йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МО.

Зазначається, що внаслідок значних втрат БТГр 6 танкового полку разом із БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

У свою чергу в пресслужбі "Національного корпусу" повідомили, що "Азов" та 72 бригада розбили танковий полк РФ, унаслідок чого ліквідовано командира полку окупантів.

Теги: #рф #танки #розгром
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 10.03.2022
МЗС України закликало 50 великих транснаціональних компаній переглянути рішення про продовження діяльності в РФ

МЗС України закликало 50 великих транснаціональних компаній переглянути рішення про продовження діяльності в РФ

11:25 10.03.2022
Ректор КНУ ім. Шевченка закликає Вчену раду позбавити звання почесного доктора вишу Віктора Садовничого та Юрія Золотова

Ректор КНУ ім. Шевченка закликає Вчену раду позбавити звання почесного доктора вишу Віктора Садовничого та Юрія Золотова

10:36 10.03.2022
Глави МЗС України, Туреччини і РФ розпочали переговори - МЗС

Глави МЗС України, Туреччини і РФ розпочали переговори - МЗС

10:08 10.03.2022
РФ має повністю припинити вогонь - глава МЗС Франції

РФ має повністю припинити вогонь - глава МЗС Франції

10:08 10.03.2022
СБУ: РФ залучає приватні охоронні фірми до війни в Україні

СБУ: РФ залучає приватні охоронні фірми до війни в Україні

10:00 10.03.2022
Створено національний портал для збирання фактів порушення прав людини Росією - Мін'юст

Створено національний портал для збирання фактів порушення прав людини Росією - Мін'юст

09:39 10.03.2022
РФ втратила з 24 лютого на ранок 10 березня в Україні понад 12 тис. військових, 335 танків, 49 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила з 24 лютого на ранок 10 березня в Україні понад 12 тис. військових, 335 танків, 49 літаків – Генштаб ЗСУ

08:51 10.03.2022
Держдеп США порівняв дії РФ в Україні з блокадою Ленінграда у Другій світовій війні

Держдеп США порівняв дії РФ в Україні з блокадою Ленінграда у Другій світовій війні

22:32 09.03.2022
Кулеба прибув до Анталії, де на 10 березня заплановані переговори з Лавровим

Кулеба прибув до Анталії, де на 10 березня заплановані переговори з Лавровим

21:10 09.03.2022
Прем'єр Чехії: Міжнародна ізоляція Росія має посилитись

Прем'єр Чехії: Міжнародна ізоляція Росія має посилитись

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

В Енергодар і Маріуполь знову вирушила гуманітарна колона з Запоріжжя – голова обладміністрації

Арестович: У Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо

Російські окупанти вторглися на об'єкти ГТС України: є загроза транспортуванню газу в Україні та Європі - ОГТСУ

92% українців переконані, що країна відіб'є агресію РФ, 57% вірять, що це буде найближчими тижнями, – соцопитування "Рейтингу"

ОСТАННЄ

ЛАВРОВ ОБГОВОРИТЬ ІЗ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР ІЗ МАРІУПОЛЯ - КУЛЕБА

Стефанчук: Вихід РФ із Ради Європи означає, що вона за крок до повернення смертної кари для своїх громадян

Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

Кабмін встановив частки для розподілу до місцевих бюджетів 13,44% акцизу на пальне

Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича, Дерипаски, Сєчина, Костіна, Міллера, Токарєва, Лебедєва

Зеленський обговорив із Шольцом питання мирних переговорів та оборонної підтримки

В Енергодар і Маріуполь знову вирушила гуманітарна колона з Запоріжжя – голова обладміністрації

Понад половина парафіян УПЦ МП підтримують розірвання зв'язків із РПЦ – соцопитування "Рейтингу"

Арестович: У Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо

ДБР розслідує 38 проваджень про допомогу агресору українськими чиновниками та правоохоронцями

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА