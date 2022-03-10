Зеленський обговорив із Шольцом питання мирних переговорів та оборонної підтримки

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання оборонної підтримки України, санкційного тиску на РФ, мирних переговорів та європейської перспективи України.

"Обговорив перебіг мирних переговорів із канцлером Олафом Шольцом. Наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України з одного боку та санкційного тиску на РФ – з іншого. Поставив питання щодо членства України в ЄС напередодні неформального саміту лідерів ЄС", - написав Зеленський у Twitter у четвер.