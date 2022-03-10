Ректор КНУ ім. Шевченка закликає Вчену раду позбавити звання почесного доктора вишу Віктора Садовничого та Юрія Золотова

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров закликає Вчену раду вишу позбавити звання почесного доктора КНУ ректора Московського державного університету імені М. В. Ломоносова Віктора Садовничого та академіка Російської академії наук Юрія Золотова.

"В умовах війни, яку Росія розв'язала проти українського народу, університетська громада докладає чимало зусиль для боротьби з ворогом на різних напрямках. Викладачі, працівники та студенти боронять українську землю у складі Збройних сил України та Сил територіальної оборони, збирають необхідне для армії і військових, готують їжу для наших захисників", - написав він у соціальній мережі Facebook.

За словами Бугрова, університетська спільнота не може далі миритися з тим, що російські інтелектуали мають статус почесних докторів КНУ.

"У цих "докторів" немає честі, адже вони підтримують політику і дії Путіна, спрямовані на масові вбивства українців", - додав він.

Бугров повідомив, що 14 березня відбудеться чергове засідання Вченої ради університету, і він переконаний, що "саме тоді ми раз і назавжди поставимо крапку у цьому питанні".

"Адміністрація університету повністю відмовляється від співпраці в будь-якій формі з університетами та академічними інституціями країни-агресора, країни-ворога, армія якої вбиває мирне населення, знищує національні надбання, а також погрожує світу техногенними катастрофами", - написав ректор.