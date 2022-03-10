Події

11:20 10.03.2022

Парламент Словенії підтримав членство України в Євросоюзі

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Парламент (Državni zbor) Словенії 9 березня на позачерговій сесії ухвалив Декларацію про поточну ситуацію в Україні з засудженням дій Росії та підтримкою вступу України до ЄС до 2030 року.

"Парламент ухвалив резолюцію, що засуджує російське вторгнення, яка рішуче підтримує членство в ЄС для України", - написав у твіттері прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

Як повідомило словенське видання Demokracija, за декларацію проголосували 67 із 74 присутніх депутатів, ніхто не голосував проти.

У заяві парламент засуджує агресію Росії проти України як "найгрубіше порушення міжнародного права" та визнання Росією "Л/ДНР".

Словенські парламентарії також підтримали європейську перспективу України та її заявку на членство в ЄС, а також ухвалення чіткого плану, який гарантує членство до 2030 року за умови виконання умов.

Парламент закликав уряд Словенії продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні та підтримувати діяльність міжнародної спільноти щодо проведення переговорів між українською та російською сторонами.

На початку позачергового засідання, де також був присутній посол України Михайло Бродович, депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв російської агресії проти України.

Теги: #єс #словенія
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